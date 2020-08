Caterina Balivo, gira una brutta voce sulle conduttrice. La Rai, dicono, ha già deciso (Di sabato 15 agosto 2020) Un anno vissuto di corsa che senza dubbio ha lasciato il segno. Caterina Balivo, dopo aver detto addio a ‘Vieni da me’, il programma che più le ha dato in termini di popolarità e riscontro, la conduttrice sembrai n una fase di stallo. Dopo il matrimonio della sorella a Favignana, tra mare cristallino e lo scatto dei fotografi, Caterina Balivo si sta godendo i propri affetti dopo un lungo periodo di lontananza forzato e condivide con i suoi numerosi seguaci ogni attimo vissuto al mare all’insegna del divertimento. Conclusa la conduzione di Vieni da me e messo da parte l’intrattenimento pomeridiano al quale si è dedicata per anni, Caterina Balivo si sta godendo finalmente le vacanze estive, ferie che, a quanto pare, dureranno ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Caterina Balivo si è rifatta? La conduttrice risponde: tutta la verità - #Caterina #Balivo #rifatta? - GenteVipNews : Estate Vip: Caterina Balivo prove da diva a Levanzo, Sicilia, Italia - LaMammaN1 : - GossipItalia3 : Caterina Balivo Instagram finalmente in bikini, “posa da diva”: «Bellezza indescrivibile» #gossipitalianews - ignotoale75 : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Persa in questo blu in una posa plastica da diva... dovuta all’acqua ghiacciata https://t… -