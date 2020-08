Cagnolina abbandonata e legata ad un palo della luce: il suo angelo in divisa l’ha salvata (Di sabato 15 agosto 2020) Una storia finalmente a lieto fine anche per i poveri cagnolini abbandonati in estate per la strada. Maggie ha un nuovo padrone. Immagini che arrivano dirette al cuore. La Cagnolina abbandonata che si rifugia tra le braccia del suo eroe che l’ha salvata dalla strada e da quella corda che la teneva legata ad un palo della luce senza possibilità di muoversi. Erano stati gli agenti del commissariato San Giovanni, a Roma, ad accorgersi di lei, una cucciola di circa un anno stremata dal caldo torrido e impossibilitata a trovare riparo. I poliziotti si sono immediatamente prodigati per soccorrere il povero animale con acqua e cibo per poi attivare gli enti comunali per il controllo sanitario del cane sprovvisto di microchip. Dopo le prime cure ... Leggi su chenews

