Zingaretti dice che tutti dobbiamo avere «l’ossessione di riaprire le scuole il 14 settembre» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Faccio un appello: ora tutte e tutti devono avere un’unica ossessione, far aprire e funzionare la scuola italiana, senza distrazioni». È quanto ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a margine di un’iniziativa a Orbetello (Grosseto) con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana, Eugenio Giani. «Il Pd – ha aggiunto – su questo sarà vigile e vigilante. Lo dobbiamo a una nuova generazione, lo dobbiamo all’Italia». LEGGI ANCHE –> Il segretario Pd e l’allusione a Salvini: «A inizio ‘900 mascherine per la spagnola, perché bisogna sempre fare polemica?» Zingaretti ha anche risposto a una domanda di un giornalista, facendo capire che secondo lui ... Leggi su giornalettismo

