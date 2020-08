WhatsApp, lo stesso numero si potrà usare su 4 dispositivi (Di venerdì 14 agosto 2020) Chi non si innova è perduto. WhatsApp sta lavorando per permettere di utilizzare la possibilità di una modalità di collegamento multiplo su più dispositivi contemporaneamente con lo stesso numero di telefono. Finora l'account univoco legato al numero telefonico dell'utente è stato il motivo del clamoroso successo della app che ha relegato a un ruolo marginale gli SMS a pagamento.Ora però concorrenti come Telegram che danno all'utente la possibilità di una modalità di collegamento multiplo stanno prendendo sempre più piede e per questo è arrivato il momento di cambiare. Dopo la possibilità di accedere a WhatsApp da un computer o da un tablet attraverso la versione Web dell'app di messaggistica, gli sviluppatori ... Leggi su ilfogliettone

Malusblade : WhatsApp, lo stesso numero di telefono si potrà usare con più dispositivi contemporaneamente | - zazoomblog : WhatsApp lo stesso numero di telefono si potrà usare con più dispositivi contemporaneamente - #WhatsApp #stesso… - DaliaZingara : @SilwiaBorges @rubio_chef @WhatsApp Smettila di aver paura smettila di scappare da te stesso ???? - smileanyway0 : @carosi_federico Alla migliore amica al telefono. Ore e ore di minkiate. Ora non è cambiato nulla...ore e ore di mi… - goodyearsz : @lamoraericcia nello stesso modo in cui lo fai su whatsapp ma non so se hai il nuovo aggiornamento -