Traffico da bollino rosso per il weekend di Ferragosto, si viaggia più in direzione Sud (Di venerdì 14 agosto 2020) Al via il weekend di Ferragosto che prevede bollino rosso oggi per le ultime partenze verso le mete di vacanza . Lo rileva l'Anas. A partire da domani e fino alla mattina di domenica, si prevede Traffico... Leggi su feedpress.me

poliziadistato : In previsione delle partenze per #Ferragosto seguite i nostri consigli e aggiornamenti. Raccomandiamo sempre massim… - poliziadistato : #8agosto prevista giornata traffico bollino nero?? Evitate distrazioni alla guida, mantenere distanze di sicurezza,… - poliziadistato : Domani #8agosto giornata con previsioni traffico da bollino nero ? Prima di mettervi in viaggio ricordate di contro… - fisco24_info : Traffico da 'bollino rosso' per il weekend di Ferragosto: Anas, oggi ultime partenze verso località vacanza - Agenzia_Ansa : #esodo Traffico da #bollinorosso sulle strade nel weekend di #Ferragosto #vacanze #ANSA -