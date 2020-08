Sul furgone per la vendita con pistola sotto al sedile, 35enne in manette (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Viaggiava su un furgone adibito alla vendita di cibo e bevande con una pistola clandestina nascosta sotto al sedile. Protagonista un 35enne che è stato arrestato dai carabinieri (Compagnia di Caserta) e dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile di Caserta) nell’area industriale di Teverola (Caserta). La pistola ritrovata sequestrata era una calibro 6.35, con matricola punzonata e caricatore inserito; è stato rinvenuto anche un involucro contenente 4 cartucce dello stesso calibro. Il 35enne, residente a Sant’Antimo, è stato condotto ai domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

SPINEA/MARTELLAGO - Alle 8:30 di venerdì , i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 al chilometro 387,200 tra Spinea e Martellago in direzione Trieste per l'incendio di un furgone che tras ...

Una moto devastata dall'impatto, un furgone ammaccato e un uomo di 50 anni in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto in piazza Prealpi a Milano (zona Cagnola) nella prima mattinata di venerd ...

