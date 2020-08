Sannino: "Napoli impostato sulla compattezza, lo testimonia il colpo Osimhen" (Di venerdì 14 agosto 2020) Giuseppe Sannino, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha impostato questo Napoli sulla compattezza, giocando dietro la linea per creare spazi in avanti q ... Leggi su tuttonapoli

cn1926it : #Sannino su #Faraoni: “L’ho allenato, è stata una sorpresa. Bisogna fare una riflessione su #Gattuso” - Spazio_Napoli : - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sannino: 'Faraoni nel Napoli dovrebbe partire da dietro, non può giocare avanti, la sua crescita è stata un… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sannino: 'Faraoni nel Napoli dovrebbe partire da dietro, non può giocare avanti, la sua crescita è stata un… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sannino: 'Faraoni nel Napoli dovrebbe partire da dietro, non può giocare avanti, la sua crescita è stata un… -