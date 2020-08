Roma, morto il bimbo di 6 anni ferito dal nonno con un colpo di pistola (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ morto il bambino ferito dal nonno con un colpo di pistola partito accidentalmente. Il piccolo di 6 anni era considerato cerebralmente morto. La tragedia si è consumata ieri in via Val Sillaro dove il piccolo, insieme al padre, si è recato per far visita al nonno il quale, pare, fosse impegnato nel pulire l’arma. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

