Ponte di Genova, Di Maio: “Giustizia sarà fatta solo con i Benetton fuori da Aspi” (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – “Oggi siamo qui a ricordare quel 14 agosto di due anni fa. Siamo qui a ricordare che le famiglie delle 43 vittime del ponte Morandi meritano rispetto. Per questo si è raggiunto un accordo per allontanare i Benetton dalla gestione di Autostrade. Ma se qualcuno pensa di tornare sui propri passi troverà sempre la nostra resistenza. Vigileremo costantemente, quotidianamente. La revoca rimane sul tavolo, non è mai stata esclusa. Giustizia sarà fatta definitivamente solo quando i Benetton saranno totalmente fuori da Aspi”. Luigi Di Maio, ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, lo scrive su Facebook nel giorno dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi. “Lo Stato ha il dovere di tutelare i propri cittadini, ha il dovere di mettere in sicurezza il Paese. Lo Stato deve dimostrare di esserci. Sempre”, conclude Di Maio. Leggi su dire

