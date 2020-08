Oltre 2000 piante di marijuana nel vigneto abbandonato: scoperta piantagione illegale, un arresto (Di venerdì 14 agosto 2020) marijuana sul Gargano, carabinieri battono il territorio per 7 ore e scoprono piantagione: nei guai due agricoltori 11 August 2020 Altro duro colpo inferto ai narcos sul Gargano: scoperta maxi ... Leggi su foggiatoday

Gnter77331082 : RT @tare191: Gruppo Telegram hot per gay e bisex maggiorenni. Ci sono oltre 2000 persone, fra cui ovviamente me. Vediamo quanti entrano! ??… - aldo_rovi : @LaVeritaWeb E Bergoglio sara' ricordato come colui che ha distrutto definitivamente oltre 2000 anni di Storia, de… - MagnaniBruna : @MinutemanItaly @mariacarla1963 Meno male che dopo avere raccattato oltre 9mln di voti qualcuno se ne accorge. Noi… - peludopajero : RT @tare191: Gruppo Telegram hot per gay e bisex maggiorenni. Ci sono oltre 2000 persone, fra cui ovviamente me. Vediamo quanti entrano! ??… - princigallomich : TRINITAPOLI – CARABINIERI SCOPRONO PIANTAGIONE DI OLTRE 2000 PIANTE DI CANNABIS. UN ARRESTO -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 2000 Monte Velino, salvati sette scout nella notte a oltre 2000 metri Rete8 Almanacco del 14 Agosto

E’ il 227° giorno dell’anno, 33ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 139 giorni. La battaglia di Otranto: Termina la battaglia di Otranto, che ha visto contrapposti per due settimane gli invasori tu ...

La Virtus Siena punta sui giovani: arriva il 2000 Guido Berardi

Continuano ad arricchirsi e potenziarsi i roster della prima squadra e del settore giovanile Virtus con l'arrivo di Guido Berardi, ala grande classe 2003 di 201 cm, che il prossimo anno vestirà le mag ...

E’ il 227° giorno dell’anno, 33ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 139 giorni. La battaglia di Otranto: Termina la battaglia di Otranto, che ha visto contrapposti per due settimane gli invasori tu ...Continuano ad arricchirsi e potenziarsi i roster della prima squadra e del settore giovanile Virtus con l'arrivo di Guido Berardi, ala grande classe 2003 di 201 cm, che il prossimo anno vestirà le mag ...