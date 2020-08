Nesso, recuperati due turisti caduti in una scarpata (Di venerdì 14 agosto 2020) Nesso, Como,, 14 agosto 2020 - Allarme nel pomeriggio sull'Alpe Colmenacco dove i carabinieri hanno sollecitato l' intervento dei vigili del fuoco per recuperare due turisti francesi che erano caduti ... Leggi su ilgiorno

Nesso (Como), 14 agosto 2020 - Allarme nel pomeriggio sull'Alpe Colmenacco dove i carabinieri hanno sollecitato l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare due turisti francesi che erano caduti i ...Paura oggi in alto Lago per due cittadini francesi che risultavano dispersi. I due turisti stavano facendo un’escursione sull’Alpe di Colmenacco, nella zona montana nel territorio del comune di Nesso, ...