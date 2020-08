«Mi senti? Mi sentite?». L’audizione di Tridico da remoto: connessioni a singhiozzo e streaming incerto – Video (Di venerdì 14 agosto 2020) «Mi senti? Mi sentite? A tratti. No! Sì! Presidente non ti sentiamo! Forse si è disconnessa per trovare un altro… un altro… device». Problemi di connessione, streaming traballante, comunicazioni incerte, fuoriprogramma e fuori onda di ogni genere durante l’audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in commissione Lavoro della Camera. Audizione delicata su cui gli occhi di tutta Italia erano puntati oggi, nell’attesa (vana) di scoprire i nomi dei furbetti del “Bonus gate” con la vicenda dei cinque deputati che hanno chiesto il bonus previsto dal governo per i lavoratori autonomi in piena emergenza Coronavirus. Video di David Puente Leggi anche: Discoteche, nuovi divieti in ... Leggi su open.online

AndreaCrovetto : @Lucia37603819 @guffanti_marco @NonnaMaria15 @doluccia16 @GenoveffaReloa1 @SensoDiNausea @1000_best @25O319 Senti,… - silvimonticelli : Anche voi vi sentite soli nonostante siate circondati da amici ma riuscite ad essere voi stessi solo con pochi di l… - loutisgolden28 : ci tenevo a dire che se per un qualsiasi motivo vi sentite sole/tristi/perse, io ci sono, i miei dm sono aperti e r… - ROXSY24418762 : @CeradiniSandra Sono tutte uguali ne senti una lehai sentite tutte - LudaG00 : MI SENTITE PIANGERE?! @_Myricae__ MI SENTI PIANGERE FORTISSIMO? -

Ultime Notizie dalla rete : senti sentite «Mi senti? Mi sentite?». L’audizione di Tridico da remoto: connessioni a singhiozzo e streaming incerto – Video Open Mara Venier e Simona Ventura, Maria De Filippi rivela: “Era un mio dovere”

Maria De Filippi ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente che uscita in due numeri, in quello di venerdì scorso ed in quello di oggi. La conduttrice Mediaset ha parlato a 360° della sua c ...

Marge Simpson risponde alla consulente legale di Trump: “Mi sono sentita offesa”

Jenna Ellis, consulente legale di Donald Trump, ha paragonato la voce della candidata Kamala Harris a quella di Marge Simpson che le ha quindi risposto Per quanto la serie animata de I Simpson esista ...

Maria De Filippi ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente che uscita in due numeri, in quello di venerdì scorso ed in quello di oggi. La conduttrice Mediaset ha parlato a 360° della sua c ...Jenna Ellis, consulente legale di Donald Trump, ha paragonato la voce della candidata Kamala Harris a quella di Marge Simpson che le ha quindi risposto Per quanto la serie animata de I Simpson esista ...