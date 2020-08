Il piccolo Gioele era ancora vivo in macchina ma da 11 giorni nessuna traccia (Di venerdì 14 agosto 2020) Se qualcuno ha visto qualcosa, deve parlare. E’ questa la richiesta che arriva da più parti, dagli inquirenti ma anche dalla famiglia di Viviana Parisi. Il marito della donna e il padre di Viviana rifiutano l’idea del suicidio e pensano che sia successo altro quel maledetto giorno. E mentre i medici cercano di capire come è morta Viviana e quando, si analizzano, frame dopo frame, tutti i video della zona. Oggi arriva un’altra importante notizia: Viviana Parisi è stata ripresa in zona Sant’Agata in macchina, confermata quindi l’indiscrezione di ieri, ma c’è dell’altro. Il piccolo Gioele era ancora vivo. Per questo è importante anche che chi ha visto l’incidente e ha chiamato i soccorsi, mentre Viviana lasciava la sua ... Leggi su ultimenotizieflash

