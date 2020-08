Hirpusinfabula, Crinos espone a Morra De Sanctis (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMorra de Sanctis (Av) – La mostra pittorica Hirpusinfabula, L’arte ai tempi del lupo, ideata e curata dall’artista Pellegrino Capobianco in arte Crinos, continua il suo tour tra la verde Irpinia, ad accoglierlo questa volta sarà la prestigiosa sede di Palazzo Molinari dal 16 al 23 agosto 2020, evento estivo promosso dalla Proloco e dal Forum Giovanile Morrese, con il patrocinio morale del Comune di Morra De Sanctis. L’artista, prendendo spunto dal significato del termine osco Hirpos quale Lupo, ha deciso di ricreare un percorso per immagini in cui protagonista e filo conduttore dell’esposizione è proprio il lupo, animale simbolo del popolo irpino, che si palesa così in ogni opera d’arte per ... Leggi su anteprima24

