Guardia giurata presa in ostaggio, il sequestratore resta in carcere. "Non sono dell'Isis" (Di venerdì 14 agosto 2020) Milano, 14 agosto 2020 - Deve restare in carcere Mahmoud Elhosary , il 26enne egiziano che due giorni fa ha tenuto in ostaggio con un coltello un vigilante nel Duomo di Milano. Lo ha deciso il gip ... Leggi su ilgiorno

Nuovi elementi stanno aiutando gli inquirenti a fare un quadro della personalità di Mohamed Zin Elaabdin Elhosary Mahmoud, il 26enne egiziano che l'altro giorno è entrato in Duomo a Milano e avvalendo ...

Milano, revocato il permesso di soggiorno al ragazzo che ha sequestrato la guardia giurata in Duomo

La questura di Savona ha revocato il permesso di soggiorno al ragazzo di 26 anni che nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto ha preso in ostaggio una guardia giurata nel Duomo di Milano puntandole contr ...

Nuovi elementi stanno aiutando gli inquirenti a fare un quadro della personalità di Mohamed Zin Elaabdin Elhosary Mahmoud, il 26enne egiziano che l'altro giorno è entrato in Duomo a Milano e avvalendo ...