Giro del Delfinato 2020: classifica e ordine d’arrivo terza tappa, vince Formolo (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ordine di arrivo e la classifica della terza tappa del Giro del Delfinato 2020, da Corenc a Saint-Martin-de-Belleville. A vincere è Davide Formolo, che chiude davanti a Primoz Roglic e Thibaut Pinot. Insieme a loro, arrivano al traguardo in sequenza Buchmann, Martinez, Landa, Martin e Pogacar. Bravissimo il corridore della UAE Emirates ad andare in fuga e a non farsi più riprendere, conquistando un successo importante. L’ordine DI ARRIVO DELLA terza tappa 1° Formolo 2° Roglic 3° Pinot 4° Buchmann 5° Martinez 6° Landa 7° Martin 8° Pogacar 9° Sivakov 10° Lopez Moreno Leggi su sportface

