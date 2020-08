Formula 1, Gp di Spagna 2020: nelle libere 2 miglior tempo di Hamiltion (Di venerdì 14 agosto 2020) Barcellona, Spagna,, 14 agosto 2020 - Dopo la vittoria clamorosa di Max Verstappen a Silverstone , il circus della Formula 1 fa tappa a Barcellona per il Gp di Spagna . Il sesto apputamento del ... Leggi su quotidiano

SkySportF1 : ?? Bottas e Hamilton vicinissimi nelle FP1 ?? ?? 11 millesimi tra Vettel e Leclerc I tempi: - SkySportF1 : ??Rastrelli sulla Ferrari di Leclerc Telaio nuovo per Vettel I dettagli: - Eurosport_IT : #Bottas è il più veloce nelle prime libere di #Montmelò, #Leclerc e #Vettel rispettivamente 4° e 5° ?????? #F1 |… - sportface2016 : Le parole di Verstappen al termine delle libere del venerdì del Gran Premio di Spagna - sportface2016 : #SpanishGP | #Mercedes al comando nel venerdì di libere ma #Verstappen è una minaccia -

Il venerdì è, come da tradizione, giornata di prove libere sia per MotoGP che per Formula 1: le due ruote sono impegnate in austria, per il GP di Spielberg mentre le quattro ruote sono di scena in Spa ...In Spagna la Mercedes è sempre stata forte, e anche quest'anno le cose stanno andando bene per la casa della Stella, molto in forma sia nelle Fp1 che nelle Fp2 dell'appuntamento spagnolo.