Ferragosto, numero chiuso in discoteca e mascherine. Le regole (Di venerdì 14 agosto 2020) Ingressi contingentati nei locali e nelle discoteche e mascherine laddove non si riesce a osservare il distanziamento: Governo e Regioni hanno stabilito queste regole per limitare il numero dei contagi da coronavirus a Ferragosto. Sono vietate le discoteche al chiuso, ma anche quelle all’aperto devono osservare misure più stringenti (e, dopo il 20, potranno essere stabilite nuove chiusure). La linea del Governo, in sostanza, non cambia. Ma il rischio, in caso di un nuovo aumento dei contagi, è quello di nuovi lockdown locali, come ha confermato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto numero Eventi Ferragosto 2020 Macerata, spettacoli a numero chiuso e niente fuochi il Resto del Carlino Stanziati dalla Regione 8 milioni di euro per l’alta formazione e 7 milioni per studenti fuori sede.

Nell’ultima seduta di Giunta, tenutasi alla vigilia del Ferragosto, il governo Musumeci ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro, a favore delle Università di Catania, Messina e Palermo, destinati ...

Movida si...cura, test sierologici a Ferragosto nelle piazze toscane

«Ora più che mai, ragazzi fatevi controllare». È l’appello che le associazioni di volontariato, Pubbliche Assistenze, Misericordie e Croce Rossa, portano avanti ormai da settimane, avendo aderito all’ ...

