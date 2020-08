F1, GP Spagna Barcellona 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Hamilton il più veloce (Di venerdì 14 agosto 2020) È di Lewis Hamilton il giro veloce nelle prove libere 2 del Gran Premio di Spagna. A Barcellona il pilota britannico della Mercedes chiude il venerdì di libere in vetta alla classifica tempi con un crono in 1:16.883 con appena 0.287 di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Red Bull di Max Verstappen (+0.821) mentre completano la Top 5 la Renault di Daniel Ricciardo (+0.985) e la Haas di Romain Grosjean (+1.250). Per quanto riguarda le Ferrari, sesto posto per Charles Leclerc (+1.264), mentre solo 12° Sebastian Vettel (+1.521). Team e piloti torneranno in pista domattina alle 12:00 per le libere 3 mentre le qualifiche scatteranno alle 15:00. classifica ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Barcellona Formula 1, GP Spagna: la diretta delle prove libere a Barcellona Sky Sport F1, risultati e classifica tempi FP2 GP Spagna: Hamilton domina davanti a Bottas, Verstappen 3°, Leclerc 6° e Vettel 12°

E’ andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP di Spagna 2020, sesto round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Barcellona FP2 importanti sia per definire gli equilibri in quali ...

