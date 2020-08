Coronavirus, Briatore asfalta Conte: "Divertirsi non fa danni" (Di venerdì 14 agosto 2020) Valentina Dardari Il Patron del Billionaire ha affermato che, dati alla mano,” Il divertimento estivo non provoca danni”. I modi per far tornare i turisti stranieri ci sono Flavio Briatore quest’anno ha voluto rivoluzionare il suo storico locale sardo di Porto Cervo, il Billionaire. Anche la musica da discoteca ha risentito dell’emergenza Covid e questo ha reso necessario ripensare all’offerta da dare ai clienti. Da musica a tutto volume si è quindi così passati a cene corredate di spettacoli, conosciute con il nome di dinner show, ovviamente il tutto seguendo le norme di sicurezza. Da discoteca a dinner show Briatore, intervistato da La Stampa, ha spiegato come è cambiato il divertimento in questa folle estate 2020, senza risparmiare qualche commento sulle decisioni prese ... Leggi su ilgiornale

