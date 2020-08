Cava de’Tirreni, spento l’incendio a Sant’Anna (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato spento solo dopo mezzogiorno l’incendio partito da un fondo agricolo in località Sanfelice alla frazione Sant’Anna di Cava de’ Tirreni. Per domare le fiamme sul posto sono intervenuti la Protezione civile comunale con il gruppo volontari, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore e il Corpo Carabinieri Forestale che ha proceduto alle indagini per individuare i responsabili. Intanto, è sempre attivo il servizio di avvistamento antincendio predisposto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Enzo Servalli a salvaguardia del territorio della vallata. L'articolo Cava de’Tirreni, spento l’incendio a Sant’Anna proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

