Casalnuovo. A tutta velocità contro i carabinieri per sfuggire all'arresto, è caccia alla banda di ladri (Di venerdì 14 agosto 2020) Casalnuovo. Speronano i carabinieri per sfuggire all'arresto, un arresto. caccia ai complici. I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a p.u e ricettazione Braho Ahmetovic, 49enne di origini montenegrine già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era in Via Ligustri, alla guida di una vettura risultata oggetto di un furto … L'articolo Casalnuovo. A tutta velocità contro i carabinieri per sfuggire all'arresto, è caccia alla banda di ladri

Un altro colpo per la Palmese. Quarto ingaggio di giornata per i rossoneri, questa volta a centrocampo, con l’arrivo dell’esperto Marco Tufano. Classe ’84, lunga carriera tra Serie C, D ed Eccellenza.

Primi rinforzi per il Gesualdo, si tratta del giovane centrocampista Michele Martiniello classe 00’ che nonostante la giovane età vanta trascorsi importanti nelle giovanili della ACF Fiorentina e U.S.

