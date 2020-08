Call of Duty Warzone e l'incredibile bug sulle texture di gioco: Infinity Ward al lavoro per correggerlo (Di venerdì 14 agosto 2020) Con il lancio della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone, i giocatori si sono resi conto della presenza di un particolare bug che trasforma le armi in un incubo glitch, un qualcosa in stile sci-fi fatto di spuntoni e texture aggrovigliate.A tal proposito Infinity Ward ha seguito i feedback dei giocatori ed è al lavoro per correggere questo bug. Intanto su internet gli utenti condividono le loro immagini e video che mostrano proprio il bug presente su diverse armi del gioco.Ad una prima analisi, Infinity Ward ha affermato che questo problema è presente per la maggior parte sulle versioni PC. Attualmente non c'è ancora una data precisa su quando arriverà la correzione, ma ... Leggi su eurogamer

