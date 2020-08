Barcellona, Bartomeu: «Ci scusiamo. Ora è tempo di decisioni» (Di venerdì 14 agosto 2020) Bartomeu, presidente del Barcellona, ha commentato la pesante sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco. Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha commentato la pesante sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco. «Ci scusiamo con tutti i tifosi e i partner del Barça. Ci sono decisioni che abbiamo preso prima di tornare in Champions League. Oggi è un giorno di riflessione. Dalla prossima settimana queste decisioni saranno prese e comunicate. È un risultato enorme. Mi congratulo con il Bayern. Non siamo stati all’altezza del compito. Piqué ha ragione. Adesso dobbiamo prendere delle decisioni, ne abbiamo alcune in mente. È una serata molto dura, questa sconfitta ... Leggi su calcionews24

