Ancona | gravissimo lutto | Maria Rita Betti stroncata da un malore

Maria Rita Betti, ex presidente dell'Unitre rimasta vedova cinque mesi fa, si è sentita male mentre aspettava i familiari nella sua casa di Marcelli. Stava aspettava suo figlio e altri familiari per pranzo, ma al loro arrivo i parenti l'hanno trovata morta sul divano della sua casa di Marcelli. Un malore improvviso nel sonno è …

CIVITANOVA - Dà fuoco alle sterpaglie, anziano ustionato dalle fiamme. Soccorso con l'eliambulanza, ora si trova ricoverato in condizioni serie all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. È success ...1' di lettura 14/08/2020 - Non una grande idea quella che ha avuto un uomo, intorno alle 12.45, iniziando a bruciare erbacce e sterpaglie in un campo vicino casa propria, in via Doria. Il vento torrid ...