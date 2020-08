Xbox Series X sarà silenziosa come Xbox One X ma con 'molta più potenza' (Di giovedì 13 agosto 2020) Xbox Series X sarà silenziosa come Xbox One X, secondo Phil Spencer che ha già un'unità della console next-gen a casa.Discutendo la questione durante l'ultimo show Animal Talking condotto da Gary Whitta, Spencer ha confermato che gli utenti non si accorgeranno nemmeno che Xbox Series X è accesa quando giocheranno.Questo è stato un argomento cruciale per tutta la generazione attuale. PS4 e PS4 Pro hanno avuto problemi nel gestire il calore e con i rumori delle ventole, che Sony ha promesso di eliminare in tempo per il lancio di PlayStation 5.Leggi altro... Leggi su eurogamer

verge : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - GiocareOra : Xbox Series X è silenzioso come Xbox One X, 'con molta più potenza' - SteRosso : RT @SimoneGironi: Ing.Gironi Google Assistant potrebbe controllare PS5 e Xbox Series X - tmb666 : 'ho messo le batterie nel controller' e sono subito gli anni 90. - GamingTalker : Xbox Series X, il lancio non cambierà molto senza Halo, e la console è silenziosa quanto Xbox One X… -