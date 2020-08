Xavi: “Messi? Dovrebbe avere un rinnovo a vita. Sogno di allenare il Barça, ma non ora” (Di giovedì 13 agosto 2020) Xavi Hernández ora attuale allenatore dell’Al-Sadd, ha paralto a ElPais del suo futuro. Queste le parole dell’ex stella del Barcellona: “Barcellona? A gennaio ho detto al Barcellona perché non era il momento giusto, ora non mi hanno contattato. Setien? Lo rispetto molto perché pratica il Cruyffismo, ma deve essere aiutato dai risultati. Gli auguro il meglio. Certo, un giorno Sogno di allenare il Barça e ho già in testa uno staff da urlo. Con Puyol, Jordi Cruyff e alcuni dei calciatori attuali. Messi? Dovrebbe avere una clausola automatica per il rinnovo Leo. Messi ha biSogno del Barça e viceversa. Hanno il dovere di farlo felice, perché più Leo è felice, più arriveranno titoli. ... Leggi su alfredopedulla

scommesse_it : Xavi: “Al Barcellona sogno un Dream Team con Puyol e Jordi Cruijff. Setien? I risultati…” - _SiGonfiaLaRete : Xavi: “Il Barcellona ha l’obbligo di accontentare Leo Messi. Merita rinnovo automatico” ?? - ItaSportPress : Xavi: 'Messi ha bisogno del Barcellona e viceversa. Un privilegio poter allenare la mia ex squadra' -… - news24_napoli : Xavi bacchetta il Barça: “Ha l’obbligo di rende felice Messi, merita… - fede_spi : @Cobretti_80 Xavi allenatore e Bartomeu out: tra i tanti altri motivi, questi sicuramente due validi che faranno rimanere Messi dov’è -

Ultime Notizie dalla rete : Xavi “Messi Calciomercato, Iñigo Martinez e altri tradimenti baschi Sky Sport