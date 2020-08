Wta Lexington 2020: Gauff lotta e vince contro Sabalenka, Jabeur in rimonta (Di giovedì 13 agosto 2020) Cori Gauff si prende i quarti di finale al Wta di Lexington. La giovanissima americana, classe 2004, non sembra aver perso il feeling con la racchetta durante la pausa: vittoria importante quella su Aryna Sabalenka, testa di serie numero due del tabellone. La bielorussa, già reduce da una battaglia all’esordio contro Brengle, si perde sul più bello contro il prodigio di casa. Dopo aver vinto il primo al tie-break, Gauff commette qualche gratuito di troppo facendo rientrare l’avversaria. Nel terzo e decisivo parziale è lotta vera, ma a spuntarla è l’estro di ‘Coco’ che ai quarti affronterà Ons Jabeur. Quest’ultima rimonta la qualificata Govortsova per 3-6 6-2 6-4, ... Leggi su sportface

sportface2016 : Cori #Gauff continua a stupire, battuta #Sabalenka a #Lexington - OA_Sport : Tennis, WTA Lexington 2020: i risultati del 12 agosto. Cori Gauff batte Sabalenka, Ons Jabeur ai quarti di finale - Ubitennis : WTA Lexington: Gauff supera Sabalenka, attesa per il 'derby' Williams - zazoomblog : Tabellone Wta Lexington 2020: Serena Williams numero uno del seeding - #Tabellone #Lexington #2020: #Serena - parri34 : ??????WTA Lexington ??C.Bellis-Jessica Pegula ??Jessica Pegula ??@1'83 ??Stake 1 ???????? -