Trump: “Nella doccia serve più acqua per avere capelli perfetti”. E il governo vuole aumentare la pressione dai rubinetti (Di giovedì 13 agosto 2020) Trump: “Per avere capelli perfetti serve più acqua” No, non è una fake news. E non è nemmeno una barzelletta. La notizia del governo Usa che ha proposto nuovi standard nazionali per permettere un flusso di acqua più abbondante dalle docce dopo che il presidente Trump si era lamentato (“Nella doccia per avere capelli perfetti serve più acqua”) è vera. Per molti assurda, ma corrisponde alla verità. Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze nella campagna elettorale. Durante un evento pubblico di giovedì scorso in una fabbrica Whirlpool dell’Ohio, ... Leggi su tpi

