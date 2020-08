Tampone obbligatorio per chi rientra da Spagna, Malta, Croazia e Grecia: le regole in vigore da oggi (Di giovedì 13 agosto 2020) In piena estate e con i contagi in netta risalita, con diversi focolai dopo i rientri dalle vacanze e la movida indisciplinata, il governo tenta di arginare l’avanzata di COVID-19 con nuove misure. In un incontro con i governatori, il ministro Speranza presenta un’ordinanza che prevede il Tampone rapido per chi torna da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e il divieto di ingresso e transito dalla Colombia. Repubblica spiega che chi arriva in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta dovrà o esibire un test negativo eseguito nelle 72 ore precedenti o sottoporsi al Tampone rapido dove sarà disponibile (presumibilmente solo negli aeroporti e nei porti più grandi con esito entro mezz’ora) ... Leggi su nextquotidiano

