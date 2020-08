Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) È pronto il bollino #RomeSafeTourism, un Marchio che dichiara la conformità degli esercizi ricettivi e commerciali capitolini alle disposizioni sanitarie nazionali e regionali varate per l’emergenza Covid-19. Le imprese che ne faranno richiesta, e risulteranno idonee al rilascio, saranno aggiunte all’elenco delle strutture conformi ai protocolli di sicurezza, elenco in pubblicazione qui sul portale di Roma Capitale. Si intende così “supportare il turismo Romano”, spiega il Campidoglio, “rassicurando i visitatori sull’attuazione delle norme anti-contagio in alberghi, ristoranti, locali e musei. La scelta della destinazione di viaggio dipende molto dalla percezione di sicurezza cittadina, un fattore determinante ... Leggi su laprimapagina

danielelozzi : @matdandy @VincenzoPecchi1 Te lo dico meglio: è la Holding che contiene anche la Roma, oltre che Tdv Spa, Soccer Sa… - nikita82roma : @RAttivo @InfoSughi @PagineRomaniste Lei, marito, sorelle, cognati, mamma e zia. Leasing back anche per il marchio.… - zazoomblog : Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid - #Roma. #Marchio #certifica… - Smg_1908 : Se è un cialtrone inizia a stravolgere tutto perché deve mettere il suo marchio subito nella Roma, col rischio di b… - kiara86769608 : RT @LiberatiLinda: @kiara86769608 non ti ricordi che i pettegoli scribacchini fecero la stessa misera figura con Virginia Raggi e la sua ps… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Marchio Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid - La Prima Pagina La Prima Pagina Dan Friedkin acquista la Roma: il patrimonio che fa sognare i tifosi

Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. L’imprenditore statunitense ha acquistato il club da James Pallotta. Gli affari del patron Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. L’annuncio ...

Col senno del noi. L'uscita di scena in silenzio di James Pallotta

Uscirà di scena in silenzio James Pallotta, 24º presidente della storia della Roma che forse non avrà mai un posto d'onore tra le bacheche dei massimi dirigenti della Roma di un futuro museo tematico, ...

Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. L’imprenditore statunitense ha acquistato il club da James Pallotta. Gli affari del patron Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. L’annuncio ...Uscirà di scena in silenzio James Pallotta, 24º presidente della storia della Roma che forse non avrà mai un posto d'onore tra le bacheche dei massimi dirigenti della Roma di un futuro museo tematico, ...