Rientri e boom di contagi: test e tamponi da 4 Paesi. A rischio movida e locali (Di giovedì 13 agosto 2020) Patricia Tagliaferri Intesa governo-Regioni: controlli da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Lo spettro delle chiusure L'impennata dei giovani che tornano dai viaggi all'estero positivi al Covid e la movida senza regole continuano a far crescere la curva epidemica e il governo corre ai ripari per frenare i contagi. Le maglie delle regole anti-pandemia con l'estate sono state allentate e adesso è arrivata una stretta, discussa ieri nel corso di un vertice governo-regione per mettere a punto le nuove disposizioni sanitarie nei confronti di chi rientra dall'estero e regole più rigorose per limitare gli assembramenti soprattutto nei luoghi di villeggiatura. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza per sottoporre a tamponi rapidi chi torna da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Una soluzione che ... Leggi su ilgiornale

