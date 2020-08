Puglia, mascherine obbligatorie nelle discoteche all'aperto (Di giovedì 13 agosto 2020) A partire da oggi in tutta la Puglia è obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi all'aperto in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale come discoteche, sale da ballo e locali assimilati.Lo stabilisce l'ordinanza n. 336 firmata ieri sera dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che recita:Con decorrenza dal 13 agosto, gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2) sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei ... Leggi su blogo

