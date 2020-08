Più sicurezza sul Lucomagno (Di giovedì 13 agosto 2020) Il duplice intervento di protezione, effettuato nei comuni di Disentis e Medel, avrà un costo di 720'000. Leggi su media.tio.ch

ipacglobal : Nella sua ora più buia, stiamo con Hong Kong. Dichiarazione #IPAC sugli arresti di giornalisti e attivisti a Hong K… - virginiaraggi : Prosegue il nostro progetto di riqualificazione del Piazzale Ovest davanti alla Stazione Tiburtina. Con la demolizi… - LegaSalvini : #MORELLI LIVE: Il tizio che minaccia di morte la guardia giurata in Duomo, pronta la riforma dei decreti sicurezza,… - viaconme_ : RT @aaaailuig: legalizzare l'aborto non serve a permette che le donne abortiscano, serve piuttosto a garantire sicurezza, dignità e protezi… - plsIoveme : forse odio di più gli italiani che non sanno comportarsi come persone intelligenti e non rispettano mezza misura di… -

Ultime Notizie dalla rete : Più sicurezza Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it