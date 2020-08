Paderno, cornacchia a testa in giù nell'orto (Di giovedì 13 agosto 2020) Paderno Dugnano, Milano,, 13 agosto 2020 - Una cornacchia in stato di decomposizione appesa a testa in giù in bella vista ai passanti. Succede in pieno agosto a Paderno Dugnano , nell'area degli ... Leggi su ilgiorno

Paderno Dugnano (Milano), 13 agosto 2020 - Una cornacchia in stato di decomposizione appesa a testa in giù in bella vista ai passanti. Succede in pieno agosto a Paderno Dugnano, nell’area degli orti, ...

Una cornacchia impiccata come spaventapasseri al centro di un pollaio. È la macabra scoperta della polizia locale di Paderno Dugnano che ha denunciato il proprietario del terreno per maltrattamento di ...

