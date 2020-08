M5s, Grillo: “Dite al treno che io passo una sola volta” (Di giovedì 13 agosto 2020) Beppe Grillo presenta il suo piano per lo sviluppo digitale e sembra mandare un messaggio al Movimento 5 Stelle, sempre più vicino a una rivoluzione strutturale. Mentre il Movimento 5 Stelle sembra sempre più vicino a una rivoluzione strutturale, destinata ad avvicinarla sempre più a un partito, torna a farsi sentire Beppe Grillo, che con un video condiviso sul suo blog tuona ricordando i valori del MoVimento, la storia, le origini. Grillo sul Movimento 5 Stelle, “Al governo partendo da un’idea di rete di un movimento senza sedi, senza soldi, senza tesori” “È parecchio tempo che non faccio video, che non voglio apparire, che sono in disparte, perché si dicono un sacco di cose su cui preferisco non essere immischiato …. Ci terrei a dire che io ho fatto parte di un ... Leggi su newsmondo

riotta : La Raggi si ricandiderà malgrado tutto perché @beppe_grillo e #M5S non possono ammettere che è la loro debacle. La… - Adnkronos : M5S, Grillo: 'Non voglio essere invischiato, ho fatto parte di un sogno' - Marcozanni86 : Ora, convertito (o uscito allo scoperto) al l€uropeismo piddino con tendenza auto-razzista, può continuare a coltiv… - Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: Ma piantala un po', #Commediante M5S, Grillo: sogno era un Movimento senza sedi, soldi e tesori - visgia67 : RT @ivocamic: #ZINGARETTI #GRILLO #RAGGI #SALA Destini incrociati Roma-Milano Accordi in corsa tra PD e M5S prima gli insulti ora l'amore… -