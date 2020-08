Inter: Conte e Allegri, una panchina per due (Di giovedì 13 agosto 2020) L'Inter si prepara alla semifinale di Europa League in una situazione di apparante serenità. La realtà però è che non si tratta di amore e accordo ritrovato la i nerazzurri e Antonio Conte; è semplicemente una tregua concordata ma armata fino alla fine della corsa nella competizione europea. Solo dopo (tutti sperano il più in là possibile) si faranno i conti.E ad oggi la situazione non sembra molto cambiata. Certo, la corsa europea dei nerazzurri rende Conte sempre più forte, ma non basta.La società non ha di certo dimenticato l'attacco durissimo di Conte, nelle parole, nei toni, nei tempi. Soprattutto nei Contenuti perché la dirigenza ritiene di aver fatto molto per crescere ed acContentare il loro allenatore.Dal ... Leggi su panorama

