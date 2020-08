Incidente mortale in Veneto, muore operaio (Di giovedì 13 agosto 2020) Incidente mortale in Veneto, un operaio crolla dal tetto di un capannone e muore. Ennesima morte bianca in Italia Incidente mortale in Veneto, con un operaio morto dopo essere caduto da un tetto. In una cartiera a Zevio, nel veronese, l’uomo è precipitato dal capannone ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, accorsi sul posto anche con l’eliambulanza. La caduta ha infatti provocato la morte istantanea dell’uomo, la cui identità al momento è sconosciuta. I rilievi sono stati affidati allo Spisal dell’Ulss Scaligera. Con ogni probabilità tutta l’area sarà messa sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, con le ... Leggi su bloglive

iISud24 : Napoli, scontro tra moto e scooter: deceduto un 66enne a San Pietro a Patierno #13agosto #napoli #incidente… - cronacacaserta : Incidente mortale sulla Domiziana: 25 muore sul colpo, 5 i feriti - cronacacaserta : Incidente mortale sulla Domizia: 25 muore sul colpo, 5 i feriti - Notiziedi_it : Incidente mortale nella notte: moto contro scooter, 66enne senza scampo - infoitinterno : Sbanda con l'auto e finisce in un canale, incidente mortale a Pontinia -