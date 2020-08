Google Pixel 4a dispone di un particolare live wallpaper esclusivo (Di giovedì 13 agosto 2020) Google Pixel 4a dispone di un live wallpaper esclusivo chiamato "Eclipse" che vira la tonalità dei colori in relazione all'autonomia residua L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

tecnomagazineit : Pixel 4, lo smartphone tuttofare made by Google anche in Italia - HDblog : RT @HDblog: Google Telefono (beta), non serve più solo un Pixel per poterla utilizzare - infoitscienza : Pixel 4, lo smartphone tuttofare made by Google anche in Italia ? - infoitscienza : Google Pixel 4a e il plus degli aggiornamenti | Android Blog Italia - infoitscienza : Google Pixel 4 e Pixel 4a sono certificati ioXt per una sicurezza senza compromessi -