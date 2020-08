Gestione Covid, avvisi di garanzia per Conte e 6 ministri. Pm chiede archiviazione: “Atto dovuto, accuse infondate” (Di giovedì 13 agosto 2020) La Procura di Roma ha chiesto al tribunale dei ministri di archiviare la posizione del premier Giuseppe Conte e dei ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza. I sei esponenti del governo insieme al premier hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’avviso riguarda la trasmissione al Collegio di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia. Si tratta di denunce che riguardano la Gestione dell’emergenza Covid. La trasmissione ... Leggi su ilfattoquotidiano

(LaPresse) Era il 23 luglio scorso quando alla Camera si discuteva delle norme per istituire la Giornata in memoria delle vittime del Coronavirus. In quell'occasione Elena Murelli fece un duro attacco ...

Covid, avviso di garanzia a Conte e altri ministri dopo denunce. Palazzo Chigi: "Atto dovuto". La Procura verso l'archiviazione

Il Presidente del Consiglio Conte e i Ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica di un avviso di garanzia in seguito a denunce in relazione all'em ...

