Due anni dopo, su Ponte Morandi restano tanti i punti da chiarire (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - Due anni. Due anni da quella maledetta mattina del 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte Morandi. La ferita inferta alla città di Genova e ai cittadini, e soprattutto alle famiglie delle vittime, è ancora aperta. Un evento nefasto divenuto simbolo dell'Italia dei ritardi, della mancata modernizzazione, delle infrastrutture vetuste e da risanare. Un segno indelebile - dice oggi l'Eurispes, che a quell'evento attraverso le pagine elettroniche del suo magazine online raccogliendo diversi videocontributi a firma di Emilio Albertario ha realizzato uno speciale - che purtroppo neanche la ricostruzione e l'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio hanno potuto cancellare del tutto nel sentire collettivo. Simbolo dell'Italia dei ritardi E nella ricorrenza, triste, del crollo, per ... Leggi su agi

msgelmini : Addio ad Alberto #Bauli e a Stefano #Pernigotti, per anni alla guida delle due aziende dolciarie che portano i loro… - carlogubi : Totolo! I soldi che ti hanno dato i fascisti per 'indagare' su due galline rubate anni fa a Lampedusa potevi usarli… - VanityFairIt : #NadiaToffa, la bionda «guerriera» de #LeIene è morta un anno fa, il 13 agosto 2019, dopo una battaglia di due anni… - hurree16 : RT @sole24ore: Fisco, versamenti sospesi nel lockdown: ecco chi e come li può spalmare su due anni - bangtanfatine : le forze mi stanno abbandonando non ce la faccio più hanno 3 anni in due -

Ultime Notizie dalla rete : Due anni Proteine ​​del latte Rapporto sulle ricerche di mercato piu recenti in PDF per tendenza futura, tasso di crescita, opportunita, analisi degli esperti del settore Genova Gay