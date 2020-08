Debutta in prima serata su Canale 5 serie inedita «Council of Dads» (Di giovedì 13 agosto 2020) Da domenica 16 agosto su Canale 5, Debutta in prima serata la serie inedita «Council of Dads», adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Bruce Feiler, realizzato per NBC dai coniugi Joan Rater e Tony Phelan, già ideatori di Grey’s Anatomy. Dopo il lancio in prime-time, la serie prosegue quindi in seconda serata. Al centro di «Council of Dads», una famiglia che nel frangente della malattia del capofamiglia Scott (Tom Everett Scott) trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici. Motore del racconto, la ricerca di una guida spirituale per i figli, dopo l’amara scoperta del padre di avere un cancro in fase terminale. Il ... Leggi su domanipress

