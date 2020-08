Coronavirus, la 19enne tornata positiva dalla Croazia: «Nel locale niente mascherine e si beve dalla stessa bottiglia» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Quasi me lo aspettavo. Ci avevano detto che già altri ragazzi italiani erano tornati contagiati. In discoteca, purtroppo, è facile trasmettere il virus e, onestamente, nessuno... Leggi su ilmessaggero

«Quasi me lo aspettavo. Ci avevano detto che già altri ragazzi italiani erano tornati contagiati. In discoteca, purtroppo, è facile trasmettere il virus e, onestamente, nessuno usava la mascherina». L ...È un 19enne tornato da un viaggio scolastico in Grecia il nuovo caso di Covid-19 scoperto nella Tuscia. Il ragazzo, che vive a Grotte di Castro, è rientrato da un’isola con sintomi febbrili. Subito è ...