“Ci siamo sposati in pochi minuti”: l’attore, 60 anni, e la bella collega di 28 sono marito e moglie (Di giovedì 13 agosto 2020) Era vero: il famosissimo attore che il 17 agosto compirà 60 anni si è sposato in gran segreto con la bella collega 28enne. Per lui è il terzo matrimonio ma questo, che era stato anticipato nei giorni scorsi ma senza avere alcuna conferma dai diretti interessati, è stato celebrato in circostanze a dir poco particolari data l’emergenza sanitaria, come spiega lui in un’intervista al settimanale “Oggi”, in edicola da domani. “Ci siamo sposati il 30 luglio, via Zoom. Abbiamo chiamato un giudice di pace e l’abbiamo fatto qui in casa in pochi minuti. Con noi c’erano i miei due figli e il fratello di Leila”, ha raccontato il divo aggiungendo che l’officiante era collegato in videochiamata. ... Leggi su caffeinamagazine

