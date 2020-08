Chi l’amico ‘misterioso’ di Diletta Leotta? (Di giovedì 13 agosto 2020) L’estate di Diletta Leotta è un susseguirsi di voci e viaggi. La presentatrice da qualche tempo si sposta da sola, non più con Scardina, il ragazzo con cui ha fatto coppia per mesi. Ora la presentatrice di DAZN si trova in Costa Smeralda ed è in buona compagnia. Con lei le amiche si sempre e un ‘misterioso’ ragazzo. A svelare l’arcano è stato il sito ‘Giornalettismo’, che ha immortalato Diletta in compagnia di un amico moro, di cui non c’è traccia sui social. Poco ovviamente per dire cosa rappresenti per la presentatrice, però basta poco per accendere la fantasia intorno alla single più ammirata d’Italia. Basta anche una cena per rimettere tutto in discussione. Diletta e Scardina, è finita? Al momento ... Leggi su italiasera

