Calciomercato Napoli: gentleman agreement con il Lille per Gabriel (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Napoli: il club azzurro ha raggiunto un gentleman agreement con il Lille per il difensore Gabriel Il Napoli ha prenotato Gabriel Magalhaes del Lille. Come riporta Gianluca Di Marzio il classe ‘97 ha il contratto in scadenza nel 2023 e il Napoli lo ha bloccato tanto da “obbligare” il Lione a rifiutare un’offerta da 20 milioni da parte dell’Everton. L’arrivo o meno di Gabriel in Campania dipenderà dal futuro di Koulibaly. Se il senegalese sarà ceduto in tempi brevi il Napoli punterà forte sul difensore brasiliano, in caso contrario il Lille e gli agenti del giocatore valuteranno le altre ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - SkySport : Calciomercato Napoli, il Lille aspetta l'offerta per Gabriel: in pole se parte Koulibaly - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - tuttonapoli : Rai - Meret, nessun interesse della Roma: il Napoli spara alto - alexloffredi1 : @JulzOa @IFTVofficial Ah ecco, forse il Napoli. Fatto sta che il Napoli venderà da Koulibaly ad Allan. Siamo arriva… -