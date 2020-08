Calciomercato Juventus, Pirlo ha scelto De Paul: ecco quanto costerà (Di giovedì 13 agosto 2020) DE Paul Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, i bianconeri sarebbero pronti a irrompere con forte decisione su De Paul. Il centrocampista dell’Udinese piace parecchio a Pirlo, il quale potrebbe schierarlo nel ruolo di interno di centrocampo in posizione di mezz’ala. Un interessamento concreto che potrebbe concretizzarsi prima dell’inizio del campionato. De Paul Juventus, le cifre dell’affare: il piano bianconero De Paul ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto della bilancia per lo scatto decisivo. Leggi anche: Mercato Juventus, cessione Cristiano Ronaldo: riflessione in atto, occhio alla ... Leggi su juvedipendenza

