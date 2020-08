Cacciari: «andare a Port’Alba e non trovare più la libreria Guida, è stato un colpo al cuore» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il filosofo veneziano Massimo Cacciari è a Piano di Sorrento ospite del Comune per un evento al Centro “Monsignor Zama” ed accetta, in esclusiva, un’intervista a ilNapolista, sulla politica italiana e su Napoli. Iniziamo dall’attualità politica minima: questa faccenda dei 600 euro richiesti da alcuni parlamentari… “Non mi interessa niente: anche se c’è da dire che la legge è sbagliata e magari un commercialista ha fatto domanda per il deputato di turno… Comunque per me la colpa è nel pressapochismo della norma”. Che prospettiva ha questo governo Conte: cadrà dopo l’estate? “Mi auguro che questo non accada perché penso che manchi una solida alternativa: Salvini gli italiani lo hanno già assaggiato, a differenza della Meloni… Stiamo a ... Leggi su ilnapolista

