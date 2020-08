Wta Praga 2020: il programma e l’ordine di gioco di giovedì 13 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Wta International di Praga 2020 offrirà sfide mozzafiato, in occasione del secondo turno, con talenti del calibro di Simona Halep, Eugenie Bouchard e Laura Siegemund in campo. Di seguito l’ordine di gioco ed il programma completo, per quanto concerne la giornata di giovedì 13 agosto. CENTRE COURT dalle ore 11.00 – (WC) Bouchard vs Zidansek a seguire – (LL) Frech vs Rus a seguire – (1) Halep vs (WC) Krejcikova a seguire – Begu vs (LL) Kung COURT 10 dalle ore 11.00 – Lister/Voracova vs (2) Hradecka/Kr. Pliskova a seguire – Siegemund VS Sorribes Tormo a seguire – (4) Niculescu/Olaru vs Marozava/Sizikova a seguire – Van Der Hoek/Wickmayer vs Rus/Zidansek a seguire – (1) Krejcikova/Siniakova vs Kudermetova/Pavlyuchenkova Leggi su sportface

