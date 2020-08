Viviana Parisi, neanche l’autopsia scioglie i dubbi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Resta fitto il mistero sul caso Parisi. neanche l’autopsia infatti e’ riuscita a sciogliere i dubbi e chiarire in maniera univoca le cause della morte di Viviana, la dj il cui corpo senza vita e’ stato ritrovato tre giorni fa nelle campagne di Caronia, cinque giorni dopo la scomparsa della donna e del figlio di quattro anni Gioele, del quale ancora non si ha notizia. LEGGI ANCHE > Viviana Parisi, aperta un’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona Ad anticipare che l’autopsia non era stata risolutiva era stato l’avvocato del marito della vittima, Pietro Venuti, che dopo aver parlato con i periti e la consulente di parte aveva raccontato che “sono emerse delle fratture su più parti del corpo” ... Leggi su giornalettismo

repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - giornalettismo : Viviana Parisi, l'autopsia non scioglie i dubbi #VivianaParisi #gioele - infoitinterno : Viviana Parisi, il dubbio su Gioele: stanno cercando nel posto sbagliato? -